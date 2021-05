13:41 - | Ministro Paris: No es culpa del Gobierno que el virus circule. Esta es una pandemia mundial #CooperativaEnCasa

13:35 - | Ministro Paris ante proyección experta del virus: Si llegamos a los 8 mil casos habrán tenido buenos antecedentes para realizar ese cálculo... Me alegro por aquello #CooperativaEnCasa

13:27 - | Ministro Enrique Paris: La mesa Covid se prepara con mucha anterioridad y asisten diversas autoridades. Las resoluciones y decisiones se publican en El Diario Oficial, no en un acta #CooperativaEnCasa

11:52 - | [En Vivo] Subsecretario de Turismo: Es verdad que el pase de movilidad trae un beneficio al turismo, y eso me alegra, pero la razón fundamental está alojada en la situación sanitaria #CooperativaEnCasa

11:48 - | [En Vivo] Subsecretario de Turismo: Las actividades que se permiten con el pase de movilidad son individuales e idealmente al aire libre, porque todavía no estamos en una situación que permita otra cosa #CooperativaEnCasa

11:46 - | [En Vivo] Subsecretario de Turismo: Este permiso no es laboral, así que los empleadores de empresas no esenciales en cuarentena no pueden exigir a los trabajadores que vayan con el pase de movilidad #CooperativaEnCasa