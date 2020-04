Oposición aboga por legislar para no pedir "limosnas" a isapres

Pese al aplazamiento de tres meses de la anunciada alza en los planes de isapres, la oposición abogó por legislar y evitar este tipo de situaciones en el futuro.

El Presidente Piñera, quien pidió un gesto de las aseguradoras privadas de salud, se reunió este martes con la presidenta de la Asociación de Isapres, Josefina Montenegro, y el superintendente de Salud, Patricio Fernández, donde se logró un acuerdo para aplazar desde agosto a noviembre el incremento de los planes.

Por ello desde la oposición pidieron legislar para no depender de la voluntad de un privado, como lo manifestó la presidenta de la comisión de Salud del Senado, Carolina Goic (DC).

"No nos olvidemos que el primer gesto que hicieron las isapres frente a la peor pandemia que hemos enfrentado no solo en Chile sino que en el mundo fue el aumento de los planes. En la salud no podemos depender de gestos o de postergaciones ante solicitudes del Presidente, lo que tenemos que hacer es una reforma estructural", dijo la legisladora.

A su vez, el futuro presidente de la comisión de Salud de la Cámara, Miguel Crispi (RD), cuestionó que el Estado pida limosnas a las isapres.

"(Se ven) estéticamente extrañas estas relaciones tan poco institucionales y donde el Estado tiene que andar pidiendo limosnas a las isapres para que no abusen de las personas", planteó el diputado.

"Se me vino a la mente cuando el Presidente, en su gobierno anterior, detuvo una faena minera", añadió Crispi, en alusión al "telefonazo" del Presidente Piñera en su primer Gobierno para detener la construcción del proyecto termoeléctrico Barrancones.

En cuanto al alza de los planes de las isapres, la Corte Suprema ha fallado reiteradamente a favor de los cotizantes -en más de dos millones de recursos en los últimos años- declarando ilegales estos incrementos.