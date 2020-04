13:32 - | El alcalde Rozas agregó que solamente hubo dos detenidos en la primera noche de cuarentena, aunque la detención fue por robo y además se les formalizó por no respetar la cuarentena.

10:38 - | "No estamos teniendo la colaboración ciudadana necesaria, el aislamiento físico es vital" para combatir la enfermedad, añade Mañalich

10:22 - | Presidente del Colegio de Profesores: Pensamos que el Simce no tiene ningún sentido y hemos pedido que este año se suspenda, también suspender la evaluación docente #CooperativaEnCasa

10:20 - | Presidente del Colegio de Profesores: La mayor resistencia al retorno a clases está de apoderados, la gente no enviará a sus niños al colegio si no tiene seguridad de que no habrá contagios #CooperativaEnCasa