Por riesgo de ver superada su capacidad, Hospital Van Buren habilitó nuevo recinto para custodia de fallecidos

Desde el Hospital Carlos van Buren de Valparaíso alertaron este domingo el riesgo de ver superado su capacidad de almacenamiento de restos mortuorios, por los que se ha dispuesto que -transitoriamente- los cuerpos queden en un sector del recinto habilitado recientemente.

Esta medida busca, según señalaron desde el centro asistencial, mantener las condiciones sanitarias y de dignidad de los fallecidos. Asimismo, se confirmó que aumentará la capacidad de resguardo de cuerpos ante la segunda ola de Covid-19 que azota al país.

Sobre esta situación, el seremi de Salud de Valparaíso, Georg Hübner, confirmó que ayer tuvieron que ser retirados desde el hospital dos cuerpos y ser llevados al Servicio Médico Legal (SML) para su resguardo.

"Existe una capacidad establecida para poder mantener a los pacientes que han fallecido y en esa misma línea, el Hospital Van Buren transitoriamente -de acuerdo a los protocolos sanitarios- habilitó un espacio para poder contener en este caso a aquellos pacientes que han fallecido", informó la autoridad sanitaria.

"De igual manera se establece un trabajo coordinado con el Servicio Médico Legal y se genera un traslado de dos pacientes ayer mientras se generaba el proceso de retiro por parte de los servicios funerarios", puntualizó Hübner.

Además, dio a conocer que este recinto asistencial "está viendo todas las alternativas posibles de tal manera de poder contar con con una cámara refrigerada que permita aumentar la capacidad".

Por su parte, Aron Neira, dirigente sindical de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fenats) del Hospital Carlos Van Buren, aseguró que esta situación tiene bastante preocupados a los trabajadores, debido a las condiciones sanitarias que se pudieran ver expuestos.

"Entregando el turno diurno, colapsó la morgue y lamentablemente se habilitaron pasillos que colindan entre vestuario femenino y la morgue, se cerraron con plásticos y desde ayer a hoy tenemos 9 cadáveres que fueron obviamente personas que fallecieron por Covid-19", comentó el líder sindical.

Neira detalló que "hoy fue el presidente del Comité Covid y dio dos órdenes explícitas al guardia y también al encargado de la morgue de que no podía transitar ningún funcionario por ahí, pero no se sabe si es para que no se filtre que son cadáveres Covid o porque hay riesgo de contagio para el personal".

Este tema salió a la luz a través de una foto que circula en redes sociales, en la que se ven camillas con pacientes fallecidos en un pasillo. Por parte del hospital, no se ha confirmado si estas fotos son de este recinto o si son recientes.

Hosp Van Buren #Valparaíso confirma q habilitó nuevo recinto para custodia de pacientes fallecidos tras riesgo de verse superados ante 2da ola COVID. Seremi de Salud indica q ayer tuvieron q trasladar 2 cuerpos al SML y q se trabaja en habilitar cámara refrigerante

Armada envió enfermeros navales a Viña del Mar

La Armada envió 15 enfermeros navales desde el Hospital Institucional de Punta Arenas hacia el Hospital Naval Almirante de Viña del Mar, esto para apoyar -según indicaron- la habilitación de camas críticas.

Hasta este sábado, se informó que solo quedaban cinco unidades disponibles en la Región de Valparaíso, mientras que hoy el seremi de Salud afirmó que esta ocupación de camas está al 98 por ciento en la zona.

Sobre esta medida, Leonardo Chávez, comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval Magallanes, señaló que "15 enfermeros navales, hombres y mujeres, que se desplazaran a Viña del Mar para la habilitación de nuevas camas críticas en ese hospital".

Armada envió 15 enfermeros del hospital naval de #PuntaArenas al de #ViñadelMar para apoyar en la habilitación de camas críticas (ayer quedaban 5 en la región de #Valparaíso). El comandante en jefe de la Tercera Zona Naval (Pta. Arenas), Leonardo Chávez, se refirió

"Es un esfuerzo tremendo que estamos haciendo como tercera zona naval para desprendernos de este personal, que es esencial para el buen funcionamiento del hospital. Pero estamos contentos porque realizarán una tarea relevante que demanda nuestra institución", detalló el comandante.

En la misma línea, el contralmirante Ramiro Navajas, jefe de la Defensa Nacional para Valparaíso, indicó que este traslado "es para apoyar la labor de nuestro enfermero, que han tenido un trabajo muy exigente y eventualmente aumentar las camas críticas".

"El tema de las camas críticas no pasa por un asunto de equipamiento, sino que más bien por personas capacitadas que puedan operar ese equipamiento", aseguró Navajas.

Este domingo las autoridades informaron que son 880 los nuevos casos de Covid-19 que se han reportado en la zona.