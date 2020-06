Postnatal de emergencia: Goic propone "licencia Covid especial" mientras Gobierno insiste en sus alternativas

La Comisión de Trabajo del Senado sesiona nuevamente buscando fórmulas alternativas al proyecto de postnatal de emergencia, respecto del cual el Gobierno ha dado señales categóricas de que no la respaldará.

De hecho, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, planteó que la iniciativa cuesta 83 mil millones de pesos.

En este contexto, la senadora DC Carolina Goic propuso una alternativa: "¿Por qué no crear hoy y en base a una resolución, no requiere más que eso, una licencia Covid especial en el caso de padres y madres que tienen hijos de menos de un año y que, por la naturaleza de su trabajo, no pueden teletrabajar?".

"Probablemente muchas de esas licencias ya se están entregando también como licencias de salud mental o por otra vía", indicó en la sesión.

En respuesta, la ministra Zaldívar dijo que esta propuesta tendría que hacerla el Ministerio de Salud o tal vez Fonasa, pero insistió en sus alternativas planteadas en la sesión anterior: potenciar el trabajo a distancia o la suspensión de la relación laboral mediante la Ley de Protección al Empleo, para que accedan al seguro de cesantía.

"Lo que nosotros como Ministerio del Trabajo habíamos estado explorando dice relación con trabajo a distancia, con plantear como causal justificada de inasistencia obviamente el cuidado de los niños y permitir el acceso a la Ley de Protección al Empleo, revisando eventualmente los montos de subsidio para así poder llegar a muchísimos más padres y madres que tienen hoy el cuidado de niños menores de edad", aseveró.

En concreto, la titular del Trabajo sostuvo que si se explora la suspensión laboral accediendo al seguro de cesantía, podría no ser decreciente el subsidio que reciban las madres en caso que se acojan a esta ley.

La presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), quien es integrante de la Comisión del Trabajo, intervino en su condición de parlamentaria para decir que el mandato de la Sala fue buscar un acuerdo con el Gobierno para que diera su patrocinio al postnatal de emergencia, por lo que dijo que no era pertinente comenzar a discutir sobre otras propuestas.

Como no se espera que el Ejecutivo respalde la iniciativa, la idea de Muñoz es llevar el tema nuevamente a la Sala para debatir y votar la admisibilidad.