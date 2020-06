Presidente de la CPC: El impuesto a los más ricos es un error, porque es plata que está en el sistema

Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), tachó como un "error" que se proponga un impuesto a los mayores riquezas del país, como el proyecto ingresado recientemente por la oposición, ya que -afirmó- se trata de recursos que están siendo "trabajados" en el sistema.

Esta semana ingresó una reforma constitucional, firmada por diputados desde el PC a la DC, que busca establecer un tributo de 2,5 por ciento a laos grandes patrimonios en pos de obtener recursos para financiar una Renta Básica de Emergencia por sobre la línea de la pobreza, en beneficio del 80 por ciento de la población vulnerable, en medio de la pandemia. "Creo que es un error", dijo Sutil en conversación con El Diario de Cooperativa.

"Hay países, como Francia, que lo implementaron y tuvieron que echar pie atrás (...) Porque es un impuesto al ahorro, y esa plata está toda trabajando y aportando al Fisco, a través de los impuestos que pagan las empresas -las empresas las hacemos los trabjaadores y empresarios-, y al aplicar un impuesto estás restringiendo, porque esa plata no está en un cofre, está en fábricas, en operaciones productivas, en el sistema", argumentó.

La propuesta plantea un impuesto por una sola vez, como ha precisado una de sus impulsoras, la diputada Camila Vallejo (PC). Pero Sutil no está de acuerdo, ya que "las medidas transitorias generan inseguridad e inestabilidad. Hoy puede ser una vez y mañana otra. No es que esté por no subir impuestos, no hay nada más constante que los cambios; sin embargo, hay un dato absolutamente objetivo: todos los impuestos transitorios aplicados en Chile en los últimos años han quedado permanentes".

"El mundo va a quedar mucho más pobre, los capitales van a ser muchísimo más escasos, y todos los países van a salir a competir por esos capitales para un reenganche de la economía. Pero también todos (los capitales) van a mirar la estabilidad política y seriedad de los países. Hay que tener mucho cuidado", agregó.

"Eslogan preocupante contra las AFP"

Asimismo, consideró que existe un "eslogan conflictivo y preocupante" contra las Administradoras de Fondos de Pensiones, instituciones que "dan estabilidad al país", subrayó el líder del gremio empresarial. Por ello, manifestó su desacuerdo con algunos planteamientos sobre quitar a esas instituciones.

"Las AFP son las que permiten el desarrollo de las viviendas, del crédito, porque ahí están invertidos los recursos, dan estabilidad y han hecho el crecimiento, de alguna forma, del país. Y ahí están los ahorros de los trabajadores; y lo que ha pasado en otros países, es que una vez que se tocan esos ahorros, desaparecen, ocurrió en Argentina. Si el Estado llega a tocarlos, no va a ser capaz de devolverlos", sostuvo.

En su opinión, "las AFP tienen otro problema, como sociedad en su conjunto no nos hicimos cargo de ir aumentando las cotizaciones para mejores pensiones, en el promedio de la OCDE", y ejemplificó: "Cuando tienen 40 años de trabajo y ahorras el 10 por ciento, alcanza para cuatro años de jubilación; las AFP han hecho bien su trabajo, porque han multiplicado eso por tres, por tanto alcanzan para 16 ó 17 años; y cuando sales a los 65 años, le sumas 15, vives 80, pero hoy la gente está viviendo más de 80 años en promedio".