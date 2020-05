Sharp pide al Gobierno cambiar estrategia: "Hay que poner todo sobre la mesa y no guardarnos nada"

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, llamó al Gobierno a cambiar su estrategia ante la pandemia de coronavirus, respecto a las políticas de cuarentenas y medidas de ayuda económica para las familias afectadas por la crisis sanitaria, y poner "todo sobre la mesa".

"Hoy hay una discusión centrada muy en el ámbito de los economistas, que está bien, pero la reduce mucho. ¿Cuándo es el momento para gastar? El momento es ahora, la crisis la tenemos ahora y si no la contenemos va a quedar una crisis gigantesca", tanto económica como social, afirmó en conversación con Lo Que Queda del Día.

Ante el avance de la pandemia, "no hay una solución mágica, no es fácil", reconoció, pero -apuntó- "en lo económico y social necesitamos reabrir la discusión de la renta de emergencia, porque lo que hoy está sobre la mesa no alcanza, y eso explica en parte por qué mucha gente tiene que salir".

"Yo creo que el Gobierno tiene que cambiar la estrategia, hoy hay que poner todo sobre la mesa y no nos tenemos que guardar nada", exhortó.

VALPARAÍSO SE PREPARA PARA "LOS PEORES ESCENARIOS"

Sobre las medidas sanitarias del Gobierno en la región, que aún no han implicado cuarentenas, Sharp manifestó que le preocupa "mucho la situación porque parece ser que los datos de La Moneda distan de la realidad sanitaria grave de la región, particularmente Valparaíso, Viña del Mar y San Antonio, los tres territorios con más contagios".

"La cuarentena es necesaria y creo que inminente", agregó, pero -precisó- "no es suficiente si no va a acompañada de medidas urgentes en lo económico y social, para permitir que todos tengan el derecho a poder quedarse en casa".