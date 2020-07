Sumando votos: Senador Letelier apoyará proyecto que retira fondos previsionales

El senador socialista Juan Pablo Letelier, presidente de la Comisión de Trabajo de Cámara Alta, anunció este jueves que apoyará el proyecto que permite retirar hasta el 10 por ciento de los fondos de pensiones.

El parlamentario arremetió contra el Ejecutivo enfatizando que "este es un Gobierno que no escucha y frente a la desesperación, a la necesidad, es que la gente pide usar los recursos que tienen en las AFP. Cómo no comprenderlos y no apoyarlos frente a este Gobierno indolente y mezquino", detalló el parlamentario.

"La única forma que escuche es apoyando la demanda de la gente y esperar que comprenda que su responsabilidad es ayudar y no endeudar. Estamos frente a un Gobierno que tiene los días contado", sentenció Letelier.

Esta postura se suma a la senadora del PS Isabel Allende, que también manifestó su apoyo a la iniciativa del retiro de fondos de las AFP.