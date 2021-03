Superintendente: Con el retiro de fondos de cesantía, el Fondo Solidario queda en cero

El superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, férreo opositor de sacar fondos desde las AFP, ahora descartó la viabilidad de retirar fondos de cesantía, propuesta que para varios oficialistas es la alternativa a un eventual tercer 10 por ciento.

"Entendemos perfectamente la necesidad de las personas, y que los políticos, que tienen mucha sintonía con la gente, estén preocupados del tema, pero creemos que se deben usar otras herramientas", planteó en El Diario de Cooperativa, sobre todo pues "Chile tiene dinero acumulado (...) ahí debe focalizarse la discusión".

El regulador explicó que el proyecto, ingresado la semana pasada al Congreso, "implica sacar aproximadamente 6.700 millones de dólares de los 12 mil que quedan", y por tanto, "con la propuesta del retiro del seguro de cesantía, el Fondo Solidario queda en cero", lo que afectaría a los 10 millones de afiliados a la AFC.

Macías recordó que "desde que partió la pandemia hasta ahora se han pagado 3.200 millones de dólares en beneficios a la gente cesante" a más de 2 millones de chilenos, y por tanto, "¿qué pasa mañana cuando lleguen los cesantes a cobrar sus prestaciones?".

"Hay 2 millones de personas que ya no tienen saldo en la cuenta de cesantía: esas personas pueden quedar cesantes mañana o estar cesantes hoy día, irán a cobrar su prestación y no va a haber dinero (...) Tampoco está focalizada en los cesantes la propuesta, entonces eso no nos cuadra", remarcó.

En definitiva, el superintendente exhortó que "lo que tenemos que hacer ahora es mantener ese sistema y no desmantelarlo, porque a futuro, cuando vuelvan las crisis, los sistemas (de seguridad social) tienen que estar ahí. Ojalá estén mejor, y no peor que antes".