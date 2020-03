UDI busca incluir a condenados por violaciones a DDHH en proyecto de arresto domiciliario

La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, pidió incluir a algunos condenados por violaciones a los derechos humanos en el proyecto que busca beneficiar a reos con arresto domiciliario por el avance del coronavirus.

La senadora precisó que existen casos en los que hubo "participación indirecta", lo que serviría como base para esta decisión.

"Probablemente no pudiera ser un beneficio que se les pueda dar a todos, pero me parece que tampoco corresponde hacer una discriminación de esa naturaleza, porque efectivamente dentro de las personas que están condenadas por ese tipo de delitos hay personas que fueron condenadas con penas muy bajas, producto de que no tuvieron una acción directa", manifestó.

Van Rysselberghe indicó que "personalmente conozco a algunos que eran cabos y que eran chofer, y por lo tanto fueron condenados como habiendo participado indirectamente de alguna situación y sin ningún poder de mando".

"Sin embargo hoy día están en un recinto penitenciario con hacinamiento, muchos de ellos con enfermedades graves y todos adultos mayores", lamentó.

La medida, que fue ingresada por el Gobierno directo al Senado y que busca beneficiar a 1.300 reos, no incluye por el momento a condenados por delitos de lesa humanidad.