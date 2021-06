UDI insiste en rechazar nuevo estado de excepción y propone "prorrogar todos los beneficios"

Desde la UDI insistieron este jueves que votarán en contra de una prórroga para el estado de excepción constitucional de catástrofe si no se entregan mayores libertades, movilidad para los vacunados y apertura de recintos educacionales en fase de cuarentena.

"Si se decide votar hoy, a pesar de la confianza y estima personal que tengo en los señores ministros, prefiero no firmar ese cheque en blanco a estas restricciones. Yo prefiero no firmar un cheque en blanco a las restricciones a la libertad", afirmó el timonel gremialista, Javier Macaya.

En la misma línea, el parlamentario explicó que "eventualmente, si se llega a rechazar -hay que ver como termina finalmente esto-, vamos a presentar un proyecto de ley -la bancada de diputados de la UDI, espero que sea transversal-; si finalmente se llega a rechazar, hay sentido común involucrado, para que se puedan prorrogar todos los beneficios".

El Gobierno busca aumentar por 60 días más, hasta el 30 de septiembre, esta medida en el país, en el marco restrictivo para combatir la pandemia del coronavirus.

Oposición apoyará prórroga

En tanto, gran parte de la oposición afirmó que respaldará -pese a las críticas por el manejo de la crisis sanitaria del Gobierno- la prórroga del estado de excepción constitucional, incluso el Frente Amplio (FA), que ayer pensaba en votar en contra.

"Hay un punto que a mí me preocupa, que tiene que ver con la frontera. Yo no quisiera que el Gobierno mañana dijera que no pudo encontrar la nueva cepa delta porque el parlamento no le dio las herramientas para hacerlo. Solo por esa razón voy a votar a favor... Yo espero, así lo conversamos con el ministro del Interior informalmente antes de iniciada la sesión, que en particular respecto al toque de queda, haya mayor flexibilidad y ajuste", afirmó el diputado Miguel Crispi (RD).

Por su parte, su par del PPD Andrea Parra señaló que "no me voy a negar a esas herramientas, pero también y dado que dejan la pelota dando bote, tenemos que ser muy claros: ni la mejor caja de herramientas del mundo sirve cuando el maestro a cargo del arreglo es incompetente".

En esta jornada se discute la opción de votar por esta iniciativa la próxima semana, para esperar los cambios del Plan Paso a Paso del Ministerio de Salud.