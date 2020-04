El chileno-español Marcelo Escalante García se encuentra hace 45 días varado en un velero frente a las costas de la isla de Roatán, en Honduras, y no se le autoriza desembarcar en ningún puerto cercano pese a no tener casos sospechosos o ya confirmados de coronavirus. "Somos muchos a quienes nos pillaron las fronteras cerradas en el mar y ha sido una pesadilla", contó el navegante vía telefónica a Cooperativa. "Somos cinco personas y una mascota. Están mi mujer, mi hijo y dos chicos de Guatemala (de la localidad de Lívingston) que se hicieron a la aventura con nosotros", relató el hombre, residente desde hace más de 15 años en España, donde adquirió la nacionalidad de ese país. Cuenta que han recibido del capitán de Puerto ayuda en alimentos para poder sobrevivir. Dice que se han contactado con los cónsules chilenos y españoles y las autoridades locales pero no han recibido una solución que les permita tocar tierra.

LEER ARTICULO COMPLETO