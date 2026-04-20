En el marco del Día Mundial de la Cefalea, el académico Pablo Salinas, del Departamento de Neurología y Neurocirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, entregó en Cooperativa recomendaciones a quienes padecen de migrañas frecuentes para aliviar y evitar el dolor de cabeza.

En Una Nueva Mañana, apuntó que la cefalea tensional se manifiesta con crisis recurrentes, las que "deben ser controladas de manera adecuada, con analgésicos potentes en dosis altas y sobre todo, en una administración precoz, no esperar a que el dolor suba para tomarlos".

Salinas relevó que el paracetamol es útil, "pero luego de unos dos o tres meses de uso continuo suele perder efecto. Por lo tanto, hay que usar otros analgésicos como ketorolaco o el naproxeno no más de dos veces al día, porque si no, hay que resguardar la función de los riñones".

También llamó a tener precaución si se opta por fármacos ergotamínicos -conocidos como antijaquecosos- como migranol o cefalmin, ya que "pueden generar adicción y más dolor de cabeza, y cada vez vemos que se asocian más a enfermedades cerebrovasculares o cardíacas".

Por otro lado, el neurólogo de la Clínica Universidad de Chile mencionó ciertos factores gatillantes de la cefalea tensional, aunque no toda persona es sensible a cada uno de ellos: por ejemplo, consumo de alimentos cálidos -productos muy condimentados o chocolates-, falta de sueño o de descanso, condiciones extremas, como exceso de calor, y falta de hidratación.

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