En el marco del décimo aniversario del fallecimiento de Patricio Aylwin, el académico Claudio Arqueros (UDI), director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, recordó el legado del expresidente y lo catalogó como "un defensor de la democracia, justicia y derechos humanos".

"Patricio fue capaz de llevar un proyecto que era bien difícil, que partió ya el año 1991 con un desafío bastante importante como fue precisamente el asesinato de Jaime Guzmán, que trató de poner en jaque la transición chilena (a la democracia)", destacó en El Primer Café de Cooperativa.

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