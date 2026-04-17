Más de la mitad de los estudiantes en Chile no logra aprender a leer a la edad adecuada, una brecha que tiende a ampliarse a lo largo de la trayectoria escolar, según advirtió la académica Susana Claro, directora del nuevo Instituto Mistrall. "Estamos preocupados porque más de la mitad de estudiantes en Chile no aprende a leer a la edad que necesita aprender", señaló.

La experta explicó que, si bien el país ha reducido significativamente el analfabetismo, el principal desafío está en el aprendizaje oportuno y en la comprensión lectora. En ese contexto, apuntó a falencias en la formación docente y en la falta de métodos estructurados en las escuelas, lo que deriva en prácticas dispares: "Hay colegios que logran resultados muy altos, por lo que el desafío es cómo escalar esas prácticas", indicó.

Claro también advirtió sobre el impacto del entorno digital en el desarrollo del lenguaje y la motivación por la lectura, especialmente en niños. Aun así, subrayó que leer no solo es clave para el aprendizaje, sino también para el desarrollo personal: "Te permite entenderte a ti mismo, comunicarte con los demás y desarrollar la empatía".

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