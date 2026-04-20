El investigador senior del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián (IPSUSS), Raúl Aguilar, abordó los resultados de un estudio que advierte un aumento sostenido en la mortalidad por cáncer en Chile, con un alza de 10,6% entre 2010 y 2025.

El análisis evidencia una fuerte desigualdad territorial en el acceso a diagnóstico y tratamiento, apuntando a brechas en la oportunidad de atención como uno de los factores clave. "Lo que estamos intentando ver es si en todas las regiones del país hay acceso oportuno a servicios oncológicos: horas médicas, quimioterapias, radioterapia; y la respuesta es que no", afirmó el experto.

Además, profundizó en los efectos sociales y económicos de la enfermedad, como el traslado de pacientes entre regiones, el impacto en cuidadores y las dificultades en la detección temprana.

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