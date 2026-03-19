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Por qué la "deuda de sueño" es impagable y aumenta el riesgo de Alzheimer y cáncer

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Dormir no es un lujo, sino una necesidad fisiológica que el estilo de vida actual está comprometiendo seriamente. En Una Nueva Mañana, la neuróloga y especialista en medicina del sueño, Evelyn Benavides, alertó sobre la precaria situación de los chilenos. Según la experta, las cifras previas a la pandemia indicaban que el 60% de la población dormía mal, un número que hoy sería considerablemente mayor.

Estos daños acumulativos se vinculan directamente con enfermedades degenerativas. Según la especialista, el insomnio puede ser "incluso un marcador precoz; gente que tiene Alzheimer muchos años antes y después empieza a hacer deterioros cognitivos, de memoria". Pero los riesgos no terminan en el cerebro; la mala calidad de sueño altera hormonas del apetito, provocando resistencia a la insulina y subida de peso, además de estar fuertemente vinculada al cáncer de mama en mujeres con turnos nocturnos prolongados.

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