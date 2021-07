"Hoy quiero disculparme por no llevarme tu diente, fue analizado por el equipo de expertos y no pasó la prueba debido a la falta de atención y cuidado": De esa forma comenzaba la carta a Elisa, una niña española, por parte del "ratoncito de los dientes", que le explicaba por qué no le dejaría dinero como otras veces. La estrategia de estos padres para que su hija se lave los dientes se volvió viral en redes sociales y provocó la indignación de usuarios, quienes acusan que podría generar incluso un "trauma" a la pequeña. Otros, sin embargo, valoraron la creatividad tras la idea.

