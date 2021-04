Una mujer dominicana fingió su muerte y organizó su funeral con el objetivo de conocer lo que pasaría si ella realmente falleciera. Mayra Alonso, de 59 años, arrendó una carroza funebre, un ataúd y lució un vestido blanco con una corona de flores. Además, se puso unos algodones en la nariz para que todo fuera más realista. Luego de recibir los llantos simulados de quienes la fueron a visitar, la mujer se quedó celebrando con sus seres queridos: "Si yo me muero mañana no quiero que me hagan nada, porque yo me lo estoy haciendo en vivo". "Me siento feliz porque estoy compartiendo con toda mi gente, era mi mayor deseo (...) Hay que darle gracias a Dios porque me dejó viva", agregó.

