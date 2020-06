Juan Sánchez va a cumplir 18 años y hace cinco se volvió viral en un video que causó furor en redes sociales, por la forma en que decía "me gusta el arte". Ahora, el argentino fue entrevistado por el mismo canal que lo lanzó a la fama inesperadamente y contó cómo superó el bullying en la web: "estaba mi mamá, estaba la psicóloga, pero no le prestaba atención a esas estupideces porque no me interesaba". a Juan le sigue gustando el arte y su educación superior estará ligada a ello: "a lo mejor cine, teatro, a lo mejor me hago actor o dibujante".

LEER ARTICULO COMPLETO