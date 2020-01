La joven Jesenia Orozco, Miss Colombia, denunció fraude en el escenario del Miss Global que se realizó en México. Todo por la inclusión de la concursante de República Checa en la semifinal del certamen, cuando ya se habían elegido las 10 candidatas para esa instancia. Al final, el premio mayor se lo ganó justamente la checa Karolína Kokesová. "¡Es un fraude, es un fraude! Hay una corrupción inmensa en México y no es justo, no es correcto lo que están haciendo aquí. Es una falta de respeto para todas las mujeres que están aquí. Tienen que ser justos... es inaceptable la corrupción, es inaceptable la falta de respeto, la falta de dignidad y no lo acepto", gritó Orozco, indignada.

