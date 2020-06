Daniella Álvarez, una conocida modelo colombiana con más de 1,7 millones de seguidores en Instagram y ex Miss de su país, decidió amputar su pierna izquierda, tras dificultades en una cirugía y compartió positivos mensajes: "Inicialmente vine por una operación que supuestamente era sencilla: era retirarme una masita, (de tamaño) como una moneda, que tenía en mi abdomen. Pero resulta que cuando los médicos entraron se dieron cuenta que estaba pegada a la aorta. Tuve que tener una segunda operación el mismo día, me hicieron una reconstrucción de la aorta que no funcionó bien y tuve que entrar a una tercera operación con otro tipo de injerto, pero que me causó una isquemia. Mis dos pies se vieron afectados, especialmente mi pie izquierdo. Podría tener un pie, pero no sería funcional", explicó, recibiendo cientos de comentarios de apoyo. "Amo mi cuerpo igual que antes", dijo al compartir varias imágenes de cómo está ahora.

