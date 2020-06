Entre 1979 y 2009, Lee Redmond no se cortó las uñas de sus manos, llegando la del pulgar derecho a los 90 centímetros. Eso la hizo entrar al libro Guinness, pero todo terminó abruptamente. En una entrevista reciente, la mujer reveló que las perdió en un accidente automovilístico en 2009 cuando tenía 79 años. Ella viajaba de acompañante en una camioneta que chocó contra otros vehículos. Redmond sobrevivió, pero sus uñas no tuvieron la misma suerte. "Lo primero que vi fue un pedazo de uña y comencé a llorar", dijo al Daily Mirror. Redmond reconoció que ir al baño le resultaba imposible por sí misma, entre otros problemas. Pese al choque, Lee sigue en el libro de récords, aunque sus uñas no siguen batieron su propio registro.

