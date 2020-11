Una profesora de Puerto Rico se hizo viral tras realizar un video en vivo a través de su cuenta de Facebook claramente dolida por el desinterés de sus alumnos. Frances Sánchez se dedica hace 18 años a ser profesora de teatro y contó que a sus alumnos actualmente no quieren aprender. “Me he topado con la cruda realidad de que tengo jóvenes que no les importa aprender, no les importa hacer nada. Hoy es 10 de noviembre y tengo alumnos que desde agosto no se han reportado a la clase”, contó llorando a sus seguidores de Facebook. “Perdónenme que me emocione, pero yo llevo 18 años en el sistema de educación y paulatinamente uno ve la decadencia (…) nunca había visto el desánimo, el desinterés, la falta de compromiso a tan altos niveles como ahora”, agregó. El video generó apoyo en redes sociales pero también algunos

LEER ARTICULO COMPLETO