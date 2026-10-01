¿Por qué se popularizaron los "ramos" con autos de juguete?

Desde hace varios días, en el comercio formal, online e incluso callejero había una amplia oferta de unos particulares "ramos", hechos con cartulinas u otros materiales, imitando flores.

Lo curioso es que contenían al centro un auto de juguete, en su mayoría de la marca Hot Wheels; y los precios podían llegar incluso a más de 20 mil pesos en la web de algunas florerías, con apenas un juguete.

¿Por qué salieron a la venta? No se trata de una campaña del fabricante, sino que el fruto de una tendencia -o trend- nacida en redes sociales, a partir de las ahora populares flores amarillas del 21 de septiembre.

¿El motivo? Con la intención común de viralizarse y ganar seguidores, muchos hombres plantearon que así como las mujeres recibían flores amarillas los 21 de septiembre, los hombres debían tener "un trato igualitario" y también ser destinatarios de "un ramo"; y los autos Hot Wheels cumplían con un perfil de recuerdo de infancia y conocimiento colectivo.

Y aunque hay registros desde 2023, claramente cada año la "tendencia" se ha hecho más popular y, obviamente, una posibilidad de negocio. Todo por un like.