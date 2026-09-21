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¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre?

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Este 21 de septiembre, con la llegada de la primavera, en las calles se pudo ver la cada vez más popular tradición de entregar flores amarillas durante esta jornada.

Esta costumbre, que se ha viralizado en redes sociales, surgió de la canción "Flores amarillas" de la serie argentina Floricienta.

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