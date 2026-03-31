Un lobo atacó a una mujer en plena zona comercial de Hamburgo

Un lobo atacó a una mujer y la mordió en la cara en una zona comercial en Hamburgo, según reportaron autoridades locales, en el que es el primer caso de este tipo desde que la especie retornó a Alemania, hace tres décadas.

El lobo pudo ser capturado y fue llevado a una reserva cerrada, tras un procedimiento policial que reportó el diario BILD; mientras que la mujer fue ingresada a un hospital.

Según se detalló, los hechos ocurrieron la noche del pasado sábado, cuando la mujer vio a un lobo que parecía perdido, que se estrellaba una y otra vez contra vitrinas de un centro comercial. La mujer intentó sacar al animal del lugar y el lobo reaccionó mordiéndola en el rostro.

"Es poco frecuente que un lobo aparezca en la mitad de una ciudad. El comportamiento agresivo con seres humanos tampoco es habitual", dijo el zoólogo Néstor Fernández, del Centro Alemán para Estudios sobre la Biodiversidad, citado por la revista Der Spiegel.

En días pasados, el lobo se había paseado por barrios de las afueras de Hamburgo, y expertos apuntaron que es un animal joven que había abandonado su manada y estaba en búsqueda de su propio territorio.

Desde hace poco, la caza del lobo está permitida en Alemania bajo determinadas circunstancias en regiones donde hay una gran número de ejemplares, o cuando se han producido ataques a rebaños de animales: en 2024 cerca de 4.300 de animales murieron por ataques de un lobo.

En Alemania se calcula que actualmente hay 210 manadas de lobos, 43 parejas y 14 lobos solitarios, según la Oficina Federal de Protección de la Naturaleza.