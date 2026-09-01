La Superintendencia de Pensiones tiene plazo hasta este martes para publicar el nuevo régimen que entrará en vigor desde abril de 2027, y que eliminará los tradicionales multifondos (A, B, C, D y E) para dar paso a un esquema de "fondos generacionales".

El exsuperintendente Osvaldo Macías explicó en Cooperativa que este nuevo sistema está formado por "10 fondos generacionales agrupados por tramo etario: va a haber un fondo inicial que va a agrupar a las personas que tienen hasta 35 años, y luego ocho fondos intermedios que agruparán a personas, de acuerdo a su edad, en tramos de cinco años cada uno. Finalmente, va a haber un fondo de consolidación que va a agrupar a los pensionados y a las personas que tengan 75 años o más".

Macías señaló que, con este cambio, "el objetivo es pensar siempre en el horizonte de pensión de largo plazo, para aumentar las rentabilidades de las personas". Recordó que, con los multifondos, proliferó una industria de asesores y "personas que creían que podían anticiparse a lo que iba a pasar (en la bolsa) y se cambiaban, pero eso probó ser nefasto, pues las personas que se cambiaban perdían (dinero) o ganaban menos que si no lo hubieran hecho".

"Lo que tenemos hoy día con los multifondos es una estructura que no permite maximizar las rentabilidades de las inversiones, y lo que vamos a tener con los fondos generacionales es una estructura que va a apuntar exclusivamente a la mejor rentabilidad para pensión. Es un cambio muy importante y que, sin duda alguna, va a marcar un antes y un después en el funcionamiento del sistema de pensiones", aseveró el experto.

Asimismo, aclaró que en el nuevo sistema las personas no podrán cambiar sus ahorros obligatorios, sino sólo los voluntarios (APV o Cuenta 2). En todo caso, "la AFP se va a estar moviendo (igualmente lo cotizado) hacia las mejores carteras para la edad que tiene el afiliado".

LEER ARTICULO COMPLETO