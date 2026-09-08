Si bien admitió su preocupación por el pobre desempeño de los estudiantes chilenos en la prueba PISA 2025, el académico Ernesto Treviño, doctor en Educación de Harvard, apuntó en Cooperativa que los resultados de nuestro país se condicen con el escenario general.

"Los resultados de Chile son bien consistentes con las caídas internacionales, e incluso pareciera que la rebaja de los aprendizajes en Chile es un poco más tenue en comparación con el promedio de caída de los resultados de la OCDE", observó el director ejecutivo del Centro de Liderazgo para la Transformación Educativa (Celited).

De hecho, el profesor de la Universidad Católica observó que en esta oportunidad, "Chile tuvo un rendimiento académico promedio similar al de Países Bajos. Entonces, si nos comparamos con ellos, no estamos tan mal en términos de la inversión que hacemos" en materia de educación.

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