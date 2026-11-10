Martín Cáceres, director de Nodo IA de la Universidad Católica, analizó en Cooperativa el impacto de la crisis que rodea al fundador y CEO de la gigante tecnológica Nvidia, Jensen Huang, quien admitió que tuvo un amorío extramarital con una mujer de negocios que resultó ser una espía china, según reportes de inteligencia de Estados Unidos.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el experto en inteligencia artificial explicó que la empresa estadounidense "tiene un rol fundamental en la infraestructura de IA. Todos los data centers en los que se montan los modelos como OpenAI, Anthropic, todo lo que usamos está basado en esta tecnología que es producida por Nvidia, que empezó como una empresa de videojuegos pero ahora controla toda la producción mundial de chips".

"Este escándalo da cuenta de la fragilidad del ecosistema que se ha construido en torno a la inteligencia artificial y cómo depende de una de unas pocas personas que van tomando decisiones, y de cómo se acercan a unos, a otros. Está concentrado todo el poder en muy pocas manos", afirmó Cáceres.

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