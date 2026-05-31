En este capítulo de Congreso Futuro en Cooperativa conversamos sobre los resultados del estudio Barómetro Digital, liderado por la Fundación Nativo Digital, junto a Movistar Chile y Subtel, que reveló que el 76% de los chilenos utiliza herramientas de inteligencia artificial y el 40% lo usa para buscar y resumir información. Para ello, conversamos con Pablo Christiny, director ejecutivo y presidente de la Fundación Nativo Digital.

Asimismo, analizamos los métodos Kernels, desarrollados por el EASEL Lab de la Universidad de Harvard, que busca implementar estrategias cortas, flexibles y de bajo presupuesto para desarrollar habilidades sociales y emocionales en estudiantes. Por ello, conversamos con Florencia Álamos, directora ejecutivo de Fundación Kiri.

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