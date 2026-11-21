La Contraloría General de la República (CGR) pidió el viernes al Gobierno de José Antonio Kast detalles del acuerdo suscrito esta semana con OpenAI para formar a funcionarios públicos en el uso de Inteligencia Artificial (IA).

El ente autónomo encargado de fiscalizar al Estado chileno dio un plazo de diez días al Ministerio de Ciencia y Tecnología para que explique el alcance de un acuerdo que ha generado dudas en la oposición respecto a la protección de datos personales.

Se trata del primer acuerdo de este tipo firmado en Latinoamérica por la multinacional estadounidense, dueña de ChatGPT, según la ministra Ximena Lincolao.

"Hemos sido muy críticos respecto de la forma y el fondo del convenio que se ha firmado", dijo el diputado Pedro Araya (Ind-PPD), quien solicitó el oficio a la Contraloría.

La Contraloría General de la República otorgó un plazo de diez días al Ministerio de Ciencia y Tecnología para transparentar los alcances del convenio firmado con OpenAI. (FOTO: Pexels)

El Gobierno afirmó el lunes en un comunicado que se trata de un "acuerdo de colaboración no vinculante, que no constituye una compra ni una adjudicación, y no compromete inversión, compras ni exclusividad en Chile".

Además, el Ejecutivo aseguró que "no se utilizará información personal de la ciudadanía ni bases de datos confidenciales del Estado".

Chile cuenta con una Ley de Protección de Datos Personales desde 2024, pero el Parlamento aprobó recientemente postergar su entrada en vigor hasta finales de 2027.

El oficio de la Contraloría se conoce en medio de la crisis que enfrenta el Ministerio, marcada por las críticas al acuerdo con OpenAI, despidos de funcionarios y la reciente renuncia de la subsecretaria Carolina Rossi por sus diferencias con Lincolao.