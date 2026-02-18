Escándalo en cumbre de IA en India: universidad presenta robot chino como propio

La Universidad Galgotias, un centro educativo privado situado en la periferia de Nueva Delhi, fue expulsada este miércoles del recinto oficial de la Cumbre de Impacto de IA 2026, tras detectarse un presunto fraude tecnológico.

El escándalo estalló cuando los representantes de la institución india intentaron presentar un robot comercial fabricado en China como un desarrollo propio, diseñado supuestamente en sus laboratorios de investigación locales.

Varios videos difundidos en redes sociales muestran a los docentes de la universidad describiendo a la máquina como una creación original, a pesar de que se trata del modelo Unitree Go2, que se vende de forma masiva en portales de internet.

La dirección de la Cumbre tomó la decisión de retirar el pabellón de la universidad, al considerar que este tipo de acciones dañan la integridad del encuentro y la imagen de la innovación nacional.

Garantizar el "Hecho en India"

Imágenes de los canales locales muestran a los académicos de la universidad abandonando el pabellón después de que los organizadores forzaran un corte de la electricidad del puesto.

La institución educativa, con sede en la localidad de Greater Noida, emitió un comunicado oficial en el que rechazó las críticas, alegando que el dispositivo se utilizaba únicamente como una herramienta pedagógica.

Sin embargo, ayer durante la feria, sus propios portavoces afirmaron ante las cámaras de televisión que ellos mismos habían construido el prototipo.

La organización de la cumbre ha anunciado que auditará de forma rigurosa todos los proyectos presentados por centros educativos, con el fin de garantizar que la marca "Hecho en India" se asocie exclusivamente a avances reales y transparentes.