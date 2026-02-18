Ministra Rojas: Compatibilizar inversión y protección es necesario y posible

A pocas semanas de que se instale el Gobierno de José Antonio Kast, que anticipa una arremetida contra la "permisología", la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, aseguró en Cooperativa que "es necesario y es posible" compatibilizar inversión con la protección de la flora y fauna de nuestro país.

"El cuidado del medioambiente y el crecimiento de un país tienen que hacerse de una manera armónica y tienen que ser compatibles, y lo son. De hecho, yo diría que el desarrollo del país está fuertemente vinculado a abordar las crisis medioambientales que estamos viviendo, y eso se manifiesta en que tenemos una Ley Marco de Cambio Climático, que es la manera en que estamos enfrentándolo", argumentó en Lo que Queda del Día.

En cuanto a la eventual modificación al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA) que busca implementar el nuevo Ejecutivo, Rojas recordó que en la Administración Boric "trabajamos desde el día uno en una reforma al SEA, que ya tiene sus años, y que para hacerse cargo del desafío que vivimos tiene que reformarse".

"Ese proyecto avanzó en el Congreso, y seguro que el próximo Gobierno lo va a tomar para seguir avanzando, y que podamos llegar a tener una reforma que asegure que el SEA, sin bajar los estándares medioambientales, y entendiendo que tenemos crisis ambientales importantes, igual nos permita tener un sistema ágil, moderno, eficaz y eficiente", apuntó.

Consultada respecto de si la institucionalidad actual permite compatibilizar inversión y protección, la secretaria de Estado se declaró "convencida de que es necesario y es posible (lograr) ambas cosas".

A modo de ejemplo, mencionó el "hito de la primera piedra de la línea de transmisión Kimal-Lo Aguirre, que recorre cinco regiones del país. Es el proyecto más grande que ha tenido que evaluar el SEA, y es una condición habilitante para enfrentar el cambio climático (...), porque va a asegurar que la energía renovable que se genera en el norte de Chile llegue a la zona central".

Beneficio económico de la transición energética

Preguntada por recientes dichos y medidas negacionistas de parte de actores como Donald Trump, Rojas subrayó: "La existencia y la profundidad de los impactos del cambio climático no están en discusión, porque existe amplia evidencia científica hace mucho tiempo, y por lo tanto, no se puede negar (...) Y diría algo adicional: negar el cambio climático como autoridad me parece una irresponsabilidad, porque es no asegurar bienestar para la población, que es el objetivo principal que tiene una autoridad".

Si bien reconoció su preocupación por que algunos líderes políticos acusen "mentiras sobre algo en que hay total evidencia científica", la ministra aseveró que "en Chile todo el mundo cree en la evidencia científica, y tenemos un consenso alto para eso".

Por lo demás, destacó que ello "significa invertir en nuestra transición energética, que tiene un efecto de crecimiento económico muy importante: tenemos estudios que hace varios años dicen que la carbono neutralidad, con la cual estamos comprometidos por ley, no es un costo, sino que un aumento en el Producto Interno Bruto (PIB) del país al 2050".