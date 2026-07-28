Estudio reveló que cerca del 80% de las microemprendedoras en Chile usa IA

Un estudio elaborado por la Fundación Luksic a 15 mil dueñas de pequeños negocios reveló que el 77% de las microemprendedoras en Chile utiliza herramientas de inteligencia artificial (IA) en sus operaciones.

El informe confirma la erradicación de la brecha de género en materia tecnológica -con una participación femenina del 52% que supera la media global- y evidencia que las usuarias emplean la IA principalmente para el diseño de logotipos, la gestión de redes sociales y la creación de estrategias de comercialización.

En conversación con Esa es la Idea de Cooperativa este martes, Cristián Schalper, gerente de Programas Sociales de Fundación Luksic, explicó que con este estudio buscan "entregar distintas herramientas a las personas en las diferentes etapas de su vida, porque creemos que, entregando las herramientas, las personas son las que pueden ser los motores de cambio para mejorar su bienestar".

Respecto a los resultados obtenidos, Schalper dijo que fueron "sorpresivos", dado que "prácticamente ocho de cada diez microemprendedoras declararan estar usando inteligencia artificial".

"Veíamos también en ese estudio para qué lo estaban usando: para temas de marketing y para poder pimponear ideas, que es muy práctico (...) Hoy puedes generar una imagen o un logo para mi emprendimiento, que antes necesitaba a otra persona que lo pudiera diseñar, y después que me puede ayudar a armar un plan de marketing para poder usar las redes sociales", explicó el ejecutivo.

Otro de los puntos destacados en la investigación es el rápido avance de las mujeres en el ámbito tecnológico, alcanzando un 52% de presencia en el ecosistema emprendedor digital y revirtiendo la ventaja inicial que históricamente mostraban los hombres en este tipo de herramientas.