Trump rechaza frenar la IA: "Quien gane con ella, gana"

El presidente estadounidense, Donald Trump, tachó este domingo de "fuerzas negativas" a quienes piden regular la inteligencia artificial (IA) pese a las alertas de los líderes del sector, como Dario Amodei, Sam Altman y Elon Musk, sobre los creciente riesgos de la tecnología.

"Podemos poner salvaguardas, podemos hacer esto y aquello. Pero creo que hay muchas fuerzas negativas planteando el tema que no deberían estar planteándolo. Y están planteando cosas que no van a suceder. Pero quien gane con la IA, gana. Es una expresión que se me ocurrió y es verdad", declaró Trump a los medios en Irlanda.

Ante las preguntas de la prensa antes de un partido de golf en Irlanda, el mandatario desestimó las peticiones de Amodei, el fundador de Anthropic, de ralentizar el desarrollo de la IA al argumentar que Estados Unidos debe mantener el liderazgo de esta tecnología ante China.

"Estamos liderando ante China en IA. Somos el país más sofisticado del mundo. Y, francamente, quiero mantenerlo de esa manera porque quien gane con la IA, gana", insistió el presidente.

Trump se pronunció tras la polémica que desató el director de Anthropic el sábado, cuando publicó un ensayo para urgir "un ritmo más lento" a la industria ante los crecientes riesgos de seguridad de la IA, algo a lo que se sumaron sus rivales Altman, de OpenAI, y Musk, de xAI, un hecho inédito en el sector.

Amodei advirtió de riesgos como el mal uso de la inteligencia artificial para posibles ciberataques y bioterrorismo, la pérdida del control de los sistemas de IA y la disrupción económica, por lo que pidió que haya evaluaciones independientes de estas herramientas y que el Gobierno se involucre.

Las declaraciones del mandatario coinciden con las del líder de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, quien rechazó este domingo una moratoria de emergencia de la IA para evitar, según él, que China tenga el liderazgo, además de pedir una reunión con las compañías del sector este lunes o martes.

En contraste, el líder de los demócratas en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, pidió ahora al Congreso "actuar con urgencia" para ralentizar la IA, y adelantó que el martes habrá una reunión con los miembros de su partido en la Cámara Baja en la que "una alta prioridad será la acción en inteligencia artificial".

Las declaraciones de Amodei se dan luego de que un investigador de Anthropic anunció esta semana su dimisión debido a la preocupación de que la empresa y sus competidores no estuvieran desarrollando modelos de IA de manera responsable.

El investigador, Jacob Coxon, quien también trabajó para OpenAI, competidora de Anthropic, afirmó que dichas compañías estaban más centradas en superarse mutuamente que en la seguridad de sus productos.

"Quienes desarrollan la IA creen sinceramente que esta podría acabar con todos nosotros antes de que termine la década. No se trata de una maniobra publicitaria. De hecho, muchos ejecutivos e investigadores de alto nivel suelen matizar sus declaraciones ante la prensa para parecer sensatos, pero he escuchado a esas mismas personas expresar temor", escribió Coxon en su cuenta de X el pasado martes.