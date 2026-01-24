En este capítulo de SuperGeek en Cooperativa, conversamos con el gerente de Redes Móviles de Movistar, Isaac Henríquez, quien detalló la afectación y el funcionamiento de la telefonía móvil en el contexto de una catástrofe, como los recientes incendios forestales que devastaron a la Región del Biobío, o durante una emergencia provocada por un terremoto.

También entregamos distintos consejos para aprovechar y utilizar de mejor manera nuestros dispositivos electrónicos en este tipo de situaciones.

