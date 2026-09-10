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Tópicos: Tecnología | Industria | Telefonía móvil

El iPhone plegable básico llegará a Chile por 2,5 millones de pesos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El nuevo teléfono de Apple tiene cuatro versiones, segmentadas el almacenamiento disponible.

El iPhone plegable básico llegará a Chile por 2,5 millones de pesos
 apple.com/cl
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iPhone Duo, el nuevo teléfono de Apple, tendrá en Chile una preventa desde el 16 de octubre y un valor "desde $2.499.990", según reporta la tecnológica californiana, que tendrá disponibles cuatro versiones del equipo plegable.

Los 2,5 millones de pesos son por el equipo con 256 gigabytes de almacenamiento.

En colores "blanco estrella" y "cielo nocturno", el iPhone Duo tiene otras tres versiones, de 512 gb, 1 terabyte o 2 tb de espacio; aunque se enfatiza que "el espacio disponible es menor y varía según distintos factores", como el peso del sistema operativo.

Así, los precios aumentan hasta 2.759.990 pesos (512 gb), 3.279.990 pesos (1 tb) y 4.059.990 pesos (2 tb).

Los teléfonos incluyen un cable de carga USC-C, pero no un adaptador; y -al menos- despacho gratuito.

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