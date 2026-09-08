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Tópicos: Tecnología | Industria | Telefonía móvil

Clave en caso de robo: qué es el IMEI y cómo funciona el bloqueo de celulares

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La serie única de 15 dígitos opera como una cédula de identificación global que diferencia a cada aparato.

Al ingresar la serie a la lista negra tras un reporte, el equipo pierde la capacidad de realizar llamadas o usar datos móviles.

Clave en caso de robo: qué es el IMEI y cómo funciona el bloqueo de celulares
 Unsplash/robin_rednine (archivo)
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A raíz de la reciente incautación realizada por la PDI en el Aeropuerto de Santiago -donde se recuperaron 20 teléfonos iPhone bloqueados que pretendían ser enviados a China-, ha cobrado relevancia el rol que cumple el código IMEI en la seguridad de los dispositivos móviles y en la prevención del mercado ilegal de celulares robados.

¿Qué es el código IMEI?

El IMEI (International Mobile Equipment Identity, o Identidad Internacional de Equipo Móvil) es un código único e irrepetible compuesto por 15 dígitos que funciona como el "cédula de identidad" o número de chasis de cada teléfono celular a nivel mundial.

Este número permite a las redes móviles identificar de manera precisa cada aparato que se conecta a ellas, independientemente del chip (SIM) o del número de teléfono que se le introduzca.

¿Cómo saber el IMEI de un teléfono?

En cualquier dispositivo basta con marcar el código *#06# en la aplicación de llamada para que la serie de 15 dígitos aparezca inmediatamente en pantalla.

También suele estar impreso en la caja original del equipo, en la factura de compra o en la bandeja del chip.

¿Cómo funciona el bloqueo por IMEI tras un robo o extravío?

Cuando un teléfono es reportado como robado o perdido ante la compañía de telecomunicaciones, la empresa ingresa el código IMEI a una base de datos nacional e internacional de equipos bloqueados (denominada Lista Negra o Blacklist).

Una vez bloqueado el IMEI, el teléfono queda imposibilitado de realizar o recibir llamadas, enviar mensajes o conectarse a redes de datos móviles (3G, 4G, 5G) con cualquier compañía del país y de la mayoría de las operadoras del mundo integradas a la red global GSMA.

Aunque el delincuente retire la tarjeta SIM original e introduzca un chip nuevo de otra compañía, la red rechazará la conexión al detectar el IMEI bloqueado.

El equipo bloqueado por IMEI solo podrá encender y conectarse a internet mediante redes Wi-Fi, pero perderá por completo su función principal como dispositivo de telefonía móvil.

Pasos para solicitar el bloqueo de un equipo en Chile

  • Obtener el código IMEI: Se recomienda guardar este número en un lugar seguro al momento de comprar cualquier teléfono celular.
  • Contactar a la compañía telefónica: Comunicarse con la empresa donde se tiene contratado el plan o la línea prepago y solicitar la inhabilitación del equipo por robo o extravío entregando el IMEI.
  • Denuncia policial: Realizar la denuncia correspondiente ante Carabineros de Chile o la PDI. El comprobante de la denuncia puede ser solicitado por las operadoras para validar la restricción permanente.

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