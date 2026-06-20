Cofundador de Ubisoft, creadora de "Assassin's Creed" y "Just Dance", muere en accidente aéreo

Claude Guillemot, uno de los cuatro hermanos que crearon la compañía de juegos en línea Ubisoft, es uno de los dos muertos en un accidente de avioneta el viernes en las proximidades de La Baule, una pequeña ciudad de la costa atlántica francesa.

Fuentes de la compañía francesa confirmaron este sábado a varios medios el deceso del hombre, de 69 años, que además de formar parte del consejo de administración ejercía como director general delegado responsable de las operaciones.

Fuentes próximas al caso citadas por Le Figaro señalaron que el empresario iba a los mandos de la avioneta, de tipo Cessna 421, que era de su propiedad, cuando se estrelló el viernes por la tarde en un campo de trigo cerca del aeródromo de La Baule.

Había despegado de su base en Rennes e iba camino de La Baule, donde este fin de semana se celebra una concentración de más de un centenar de aeronaves.

El alcalde de La Baule, Fracnk Louvrier, relató a los medios que la avioneta estaba haciendo maniobras de aterrizaje cuando, según los testigos, hizo un giro y se precipitó al suelo.

Guillemot había creado en 1986 junto a sus cuatro hermanos Ubisoft, que se convirtió en una de las mayores compañías mundiales de juegos de vídeo, reconocidos por títulos como "Assassin's Creed" y "Just Dance".

En paralelo, estaba al frente de otra compañía, Guillemot Corporation, especializada en soluciones de audio comercializadas con la marca Hercules, y en accesorios de juegos vendidos con la marca Thurstmaster.

Ubisoft había estado en primera línea de la actualidad en las últimas semanas por los altibajos que ha experimentado en bolsa en los últimos meses, en particular con la presentación el pasado 20 de mayo de unas pérdidas récord de 1.470 millones de euros en el ejercicio 2025-2026 en el marco de una reestructuración.