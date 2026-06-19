Murió Bobby Prince, el legendario compositor de los videojuegos "Doom" y "Wolfenstein 3D"

A los 81 años murió Robert Caskin Prince III, mejor conocido como Bobby Prince, el legendario compositor que creó la música de los videojuegos "Doom" y "Wolfenstein 3D".

Su familia confirmó el fallecimiento mediante un obituario publicado online, revelando que su muerte tuvo lugar el pasado 16 de junio, por causas no reveladas.

"Su innovador trabajo contribuyó a definir una era de los videojuegos e influyó en generaciones de jugadores de todo el mundo", destacaron sus seres queridos en el texto, celebrando que, mediante sus composiciones y el diseño de sonido, "ayudó a consolidar la música de los videojuegos como una forma de arte respetada".

Otros trabajos musicales emblemáticos de Prince fueron la secuela de "Doom" y el clásico "Commander Keen", cuyo diseñador, Tom Hall, despidió al compositor como "una auténtica leyenda. Y un hombre tan simpático, un gran músico, una persona maravillosa y muy divertida".

Hall sostuvo que su partida es "una pérdida para el mundo", aunque "su legado musical perdurará".

También trabajó en la música de dos celebrados shooters en primera persona, "Duke Nukem 3D", junto a Lee Jackson, y "Rise of the Triand", siendo homenajeado en vida en 2006 por la industria de los videojuegos con un premio a la trayectoria.

Además, este mismo año, la banda sonora del "Doom" original fue seleccionada para su conservación en la Biblioteca del Congreso en EE.UU.