Nintendo sorprendió con nuevo videojuego de "Star Fox"

Nintendo sorprendió a todo el mundo este miércoles al anunciar el regreso de "Star Fox" con un nuevo videojuego para la consola Switch 2, el cual será un remake del clásico título de Nintendo 64.

En un inesperado Direct, emisión en la que la compañía anuncia sus novedades, fue el mismísimo Shigeru Miyamoto quien confirmó un nuevo videojuego protagonizado por "Fox McCloud", tras la aparición del personaje en la taquillera película "The Super Mario Galaxy Movie".

Miyamoto anunció que el nuevo título se llamará "Star Fox", adaptando el querido videojuego de 1997 para la Nintendo Switch 2 con mejoras visuales y un rediseño de todos los personajes, desde Fox a sus compañeros de equipo Peppy Hare, Slippy Toad y Falco Lombardi, quienes defenderán una vez más el sistema Lylat.

"Star Fox" se lanzará el próximo 25 de junio exclusivamente para la consola Switch 2.

"Star Fox" marca el regreso, después de una década, de una de las franquicias más destacadas de Nintendo en los años '90, que estuvo inactiva desde el lanzamiento de "Star Fox Zero" para Wii U en 2016.