De Fútbol Libre a MagisTV o Cuevana: Subtel ordena bloqueo de TV pirata
"Estas plataformas audiovisuales informales pueden extraer datos sensibles de los usuarios", advirtió el regulador.
"Estas plataformas audiovisuales informales pueden extraer datos sensibles de los usuarios", advirtió el regulador.
Sitios web como MagisTV, FlujoTV, XuperTV, Cuevana, Oleada TV, Stella TV, TeleLatino, PelisPlus, Cinecalidad y Fútbol Libre, "además de sus distintas variantes y sitios 'espejo'", figuran en la larga lista de bloqueos que ordenó la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).
La decisión, similar a la que se aplica a portales de apuestas online, tiene "foco en la seguridad digital y protección de datos de las personas", explicó el regulador.
El énfasis, agregó la Subtel, es "resguardar la privacidad, datos personales y evitar el robo de información de la ciudadanía, mediante el bloqueo de contenidos piratas transmitidos en plataformas informales y de streaming no autorizados".
El procedimiento se da luego de un fallo del 19° Juzgado Civil de Santiago, a raíz de una acción legal del gigante estadounidense Warner Bros., por "infracción a la ley de Propiedad Intelectual".
En total, son 1.954 direcciones web vinculadas a servicios de IPTV ilegal, cuyo detalle fue oficiado a los proveedores de servicios de internet GTD, Directv, Entel, WOM, Mundo, ClaroVTR, Netline y Movistar, que tienen cinco días para ejecutar la medida.