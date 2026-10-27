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Tópicos: Tecnología | Internet

De Fútbol Libre a MagisTV o Cuevana: Subtel ordena bloqueo de TV pirata

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Estas plataformas audiovisuales informales pueden extraer datos sensibles de los usuarios", advirtió el regulador.

De Fútbol Libre a MagisTV o Cuevana: Subtel ordena bloqueo de TV pirata
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Sitios web como MagisTV, FlujoTV, XuperTV, Cuevana, Oleada TV, Stella TV, TeleLatino, PelisPlus, Cinecalidad y Fútbol Libre, "además de sus distintas variantes y sitios 'espejo'", figuran en la larga lista de bloqueos que ordenó la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).

La decisión, similar a la que se aplica a portales de apuestas online, tiene "foco en la seguridad digital y protección de datos de las personas", explicó el regulador.

El énfasis, agregó la Subtel, es "resguardar la privacidad, datos personales y evitar el robo de información de la ciudadanía, mediante el bloqueo de contenidos piratas transmitidos en plataformas informales y de streaming no autorizados".

El procedimiento se da luego de un fallo del 19° Juzgado Civil de Santiago, a raíz de una acción legal del gigante estadounidense Warner Bros., por "infracción a la ley de Propiedad Intelectual".

En total, son 1.954 direcciones web vinculadas a servicios de IPTV ilegal, cuyo detalle fue oficiado a los proveedores de servicios de internet GTD, Directv, Entel, WOM, Mundo, ClaroVTR, Netline y Movistar, que tienen cinco días para ejecutar la medida.

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