Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago24.7°
Humedad16%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Tecnología | Internet | Google

Google pagará 50 millones de dólares tras demanda por dar sueldos y empleos inferiores a afroamericanos

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

"Durante demasiado tiempo, los trabajadores negros de la industria tecnológica han enfrentado barreras que limitan sus oportunidades", dijo el abogado de derechos civiles que encabezó la acción legal.

Al momento de presentarla, la gigante tecnológica tenía menos de 2% de de planta perteneciente a dicho segmento poblacional.

Google pagará 50 millones de dólares tras demanda por dar sueldos y empleos inferiores a afroamericanos
 Pawel Czerwinski / Unsplash

Para resolver la demanda, Google accedió a un acuerdo que incluye la creación de un fondo y análisis continuos sobre equidad salarial y fortalecimiento de los canales de denuncia.
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Google llegó a un acuerdo por un valor de 50 millones de dólares con empleados de raza negra que lo demandaron por supuestas disparidades raciales sistémicas en la contratación, la remuneración y el ascenso profesional.

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California otorgó la aprobación final al acuerdo, lo que pone fin a la demanda presentada en 2022, según informó el abogado de derechos civiles afroamericanos Ben Crump, que representa a los demandantes.

"Durante demasiado tiempo, los empleados negros de la industria tecnológica han enfrentado barreras que limitan sus oportunidades", dijo el abogado en un comunicado.

Además, agregó que el acuerdo constituye un paso significativo hacia la "exigencia de responsabilidad" a una de las empresas más poderosas del mundo, dejando claro que las prácticas discriminatorias no pueden ni serán toleradas en el conocido Silicon Valley.

Sometido a escrutinio público por falta de diversidad

El acuerdo establece un fondo de 50 millones de dólares e incluye análisis continuos sobre la equidad salarial y el fortalecimiento de los canales de denuncia, entre otros.

La demanda colectiva encabezada por April Curley advirtió que, cuando ella fue contratada en 2014, Google contaba con más de 32.000 empleados, de los cuales solo 628 eran de raza negra; es decir, el 1,9 por ciento.

La acción penal también afirmaba que la tecnológica asignaba a los empleados de raza negra a niveles jerárquicos inferiores a los que su experiencia y responsabilidades justifican, y les pagaba menos por realizar el mismo nivel de trabajo que a los empleados que no son de esa raza.

Tras ser objeto de escrutinio público por su falta de diversidad, la fuerza laboral de la compañía experimentó en 2021 un leve aumento, alcanzando un 4,4% de empleados afroamericanos; esto en comparación con un promedio del 9,1% dentro de la clasificación industrial a la que pertenece Google, según datos del referido año de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada