Demandan a TikTok en EE.UU. por permitir que niños tengan cuentas y contenidos "adictivos"

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció este lunes una demanda contra la plataforma TikTok en Estados Unidos por violar una ley estatal que prohíbe a las redes sociales que niños de 14 años o menos tengan cuentas y por considerar que sus contenidos son "adictivos".

Uthmeier denunció que el "éxito de TikTok recae en su habilidad de hacer que los niños y adolescentes sean adictos a la plataforma" en una conferencia de prensa sobre la demanda, presentada en el Decimonoveno Circuito Judicial de Florida.

"TikTok engaña a sabiendas a los padres y permite que los niños estén expuestos a contenido dañino e inapropiado en violación directa de la ley de Florida. Tenemos tolerancia cero con las empresas que priorizan las ganancias sobre la seguridad de los niños. TikTok debería esperar rendir cuentas", declaró.

La querella acusa a TikTok de violar la ley HB-3, aprobada con apoyo bipartidista en 2024 para bloquear el acceso a las redes sociales a los niños de 14 años o menos, y que los adolescentes de 15 y 16 años accedan solo con una autorización de los padres de familia o tutores legales.

El recurso también alega que TikTok está violando la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas e Injustas de Florida al engañar a los padres sobre la seguridad y la idoneidad del contenido al que accederán sus hijos.

El Gobierno de Florida argumenta que TikTok se anuncia en la tienda de aplicaciones como apropiado para niños de 13 años o más, pero sostiene que es "descaradamente falso" que los contenidos para adultos, incluyendo los de sexo, drogas, o suicidio, sean "leves" e "infrecuentes", como indica la empresa.

El hecho trasciende en medio de una ola demandas en Estados Unidos contra las tecnologías por el supuesto poder adictivo de las redes sociales, en particular para menores de edad.

Un juicio histórico en Los Ángeles encontró en marzo que Meta y Google son adictivas para adolescentes, al resolver una demanda a favor de una mujer que asegura haberse vuelto adicta a Instagram y YouTube desde que comenzó a usarlas con menos de 10 años.

Florida también presentó el 1 de junio una demanda contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman, al acusar a su herramienta de inteligencia artificial ChatGPT de instigar y contribuir a la planificación de tiroteos, crear adicción en menores de edad y debilitar el pensamiento crítico de sus usuarios.