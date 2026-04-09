Facebook e Instagram vetan avisos sobre demandas por adicción a redes sociales

El gigante tecnológico Meta, propietario de Facebook, Instagram y WhatsApp, está retirando de sus plataformas digitales la publicidad de estudios jurídicos que ofrecen demandar a la empresa por posibles daños a menores de edad, por el carácter adictivo de sus contenidos.

De acuerdo al portal Axios, la medida llega apenas dos semanas después de que un tribunal de California declarara que Meta -al igual que Google a través de YouTube- ha sido negligente, en un caso histórico sobre adicción a las redes sociales, cuyo fallo que ha abierto la puerta a una oleada de posibles demandas colectivas en Estados Unidos.

El medio identificó más de una docena de anuncios desactivados este jueves, pertenecientes a firmas estadounidenses de alta reputación, como Morgan & Morgan y Sokolove Law.

Las piezas publicitarias vinculan el uso de las redes sociales con síntomas de ansiedad, depresión y autolesiones en adolescentes, acusando a las plataformas de priorizar el lucro sobre la salud mental.

La empresa liderada por Mark Zuckerberg se ampara en sus condiciones de servicio, las cuales le permiten restringir contenido para "evitar o mitigar impactos legales o regulatorios adversos".

"Nos estamos defendiendo activamente de estas demandas y estamos eliminando los anuncios que intentan reclutar demandantes para las mismas", afirmó un portavoz de Meta a Axios, que añadió que no permitirán que los abogados "se lucren" con sus plataformas "mientras afirman simultáneamente que estas son perjudiciales".