Redes sociales y videoplataformas superan por primera vez a los medios como vía de acceso a las noticias

Las redes sociales y plataformas de video han superado por primera vez a las webs, aplicaciones y canales de televisión de los medios de comunicación como principal forma de informarse a nivel global, según el Informe de Noticias Digitales 2026 difundido este martes por el Instituto Reuters.

El estudio, basado en una encuesta a cerca de 100.000 consumidores de información digital en 48 mercados del mundo, revela además que la confianza en las noticias ha caído al 37%, su nivel más bajo desde que comenzó a medirse en 2015, con descensos especialmente acusados en Filipinas, Irlanda, Tailandia, Perú y Polonia.

El informe señala además un aumento del uso de chatbots de inteligencia artificial para acceder a la actualidad, especialmente entre los jóvenes, el auge de los creadores de contenido digital y una creciente preferencia por los formatos de video en detrimento del formato texto y audio.

Videos y creadores de contenido

Las redes sociales y las plataformas de video son ya la principal fuente de noticias para el 30% de los encuestados a nivel global, frente al 22% de hace cinco años, lo que las sitúa por delante de cualquier otra vía de acceso a la actualidad. Se detectan aumentos en 22 de los 48 mercados analizados, incluidos países como Alemania, donde históricamente habían tenido un peso menor.

Más de la mitad de los jóvenes de entre 18 y 24 años (56%) nunca ha leído un periódico de forma habitual, mientras que el consumo de noticias a través de la televisión y de los sitios web y aplicaciones de los medios ha retrocedido en todos los grupos de edad, menos los mayores de 55 años.

El 77% de los encuestados ve videos de noticias cada semana, a través de plataformas como YouTube, Instagram, TikTok y Facebook.

El estudio revela que el consumo de videos informativos supera ya a la televisión en la mayoría de los mercados analizados, con la excepción de Alemania, Dinamarca y Países Bajos.

Un 27% de los entrevistados obtiene al menos parte de su información de 'influencers' o creadores de contenido informativo, aunque solo un 3% depende exclusivamente de ellos y un 10% los utiliza como fuente principal.

Jim Egan, autor principal del informe, constató que "las audiencias se enfrentan cada día a una competencia implacable por su atención en internet".

"No debería sorprender que algunos opten por desconectarse, otros por depender de lo que les llega en sus redes y muchos no tengan claro qué es fiable", afirmó en la presentación en Londres.

El investigador destacó no obstante que "la gente sigue creyendo en la importancia de las noticias fiables y continúa confiando en los proveedores que les son familiares". Según él, "el mandato del periodismo sigue vigente", incluso aunque el entorno informativo sea cada vez más complejo.

Confianza en la inteligencia artificial

El informe registra un nivel especialmente bajo de confianza en Estados Unidos, donde solo el 25% de los encuestados asegura confiar en la mayoría de las noticias la mayor parte del tiempo, cifra que desciende al 15% cuando los consultados se identifican con la derecha.

Se da además una creciente paradoja a nivel global: aunque los usuarios muestran mayor preocupación por la desinformación, cada vez recurren más a plataformas sociales y de video como principal vía de acceso a las noticias.

El uso de chatbots de inteligencia artificial para informarse sigue creciendo, aunque de forma moderada, y ya alcanza al 10% de los encuestados, frente al 7% del año anterior. El uso es más alto entre los menores de 35 años, donde llega al 16%. Con todo, solo un 20% confía en sus respuestas.

En torno a un 18% de los encuestados dice pagar por sus noticias en línea, una cifra estable, mientras que se mantiene el interés por la información imparcial: un 45% la prefiere, frente al 20% que opta por medios que reflejen su propio punto de vista.