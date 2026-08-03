Reportan fallas en WhatsApp: aplicación no permite el envío de fotos y stickers

La tarde de este lunes 3 de agosto, usuarios de WhatsApp han reportado fallas masivas en la aplicación.

Según reportaron los propios afectados, la plataforma presenta inconvenientes para enviar e interpretar archivos multimedia, afectando el envío de imágenes, videos, audios y stickers.

En tanto, el sitio especializado Downdetector registró un alza constante de reclamos a partir de las 16:30 horas, fallas que estarían concentradas principalmente en usuarios del sistema operativo Android, mientras que el servicio en dispositivos iOS opera con relativa normalidad.

Hasta el momento, Meta -compañía dueña de WhatsApp- no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las causas del problema ni ha confirmado en qué momento se restablecerá el servicio por completo para los dispositivos afectados.