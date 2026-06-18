Unión Europea promueve W, una red social nueva "para humanos verificados"

En un acto celebrado en Bruselas, Bélgica, fue presentada en sociedad la nueva red social W, creada por una firma sueca con el objetivo de competir con X a través de un modelo "plenamente europeo" y alineado con los objetivos de lograr la soberanía tecnológica de la UE.

"Creemos en una plataforma social global confiable, dirigida y alojada en Europa. W está construida sobre humanos verificados, transparencia, privacidad y libertad de expresión", dice W en su carta de presentación.

La plataforma se basa en el mismo protocolo que Bluesky (red social creada en 2019 por Jack Dorsey, cofundador de Twitter) y fue desarrollada por W Social, una sociedad limitada con sede en Suecia e impulsada por "un equipo paneuropeo de emprendedores e inversionistas" de distintos ámbitos.

"Estamos basados en Europa, tenemos las infraestructuras y los centros de datos en Europa, operamos bajo ley europea y solo europeos pueden ser accionistas de la compañía", explicó la CEO de W Social, Anna Zeiter, en la actividad en suelo belga.

El modelo de negocio de W se fundamenta en dos vías de ingresos: la publicidad en el marco de la ley de Servicios Digitales de la UE (DSA) y del reglamento de protección de datos; y los "micropagos" que pueden realizar los usuarios, explicó Zeiter.

W concede especial relevancia a la verificación de sus usuarios como humanos y a la privacidad, en contraste con los "bots" o cuentas operadas por inteligencia artificial presentes en otras plataformas, y para ello apuesta por una aplicación separada que permite identificarse como humano sin comprometer datos personales.

La plataforma puede usarse sin autenticación (para solo leer y seguir a otros usuarios), pero la verificación es indispensable para poder escribir mensajes e interactuar con otros usuarios. Además, usar su nombre real permite a los usuarios que sus contenidos tengan prioridad frente a otros escritos de forma anónima.

Todos los posts en W son públicos por defecto en la plataforma, construida sobre el protocolo descentralizado y de estándar abierto AT-Protocol desarrollado por la antes citada Bluesky.

La plataforma fue abierta al público ayer miércoles en versión beta, tras haber sido anunciada en febrero en el Foro de Davos.

Entre sus usuarios figuran ya algunas personalidades políticas europeas como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.

"Hoy me uno a W, donde los datos de la plataforma se alojan íntegramente en Europa, la lucha contra la desinformación es una prioridad y los usuarios son personas reales verificadas. ¡Espero tener conversaciones más humanas!", dijo Costa en su estreno en esta red social.

La plataforma comienza a funcionar después de que, a comienzos de mes, el Ejecutivo comunitario presentara un conjunto de leyes para impulsar a empresas europeas de servicios en la nube y garantizar el suministro de chips, con miras a reducir la dependencia tecnológica que la Unión Europea tiene frente a las empresas estadounidenses y chinas, para prevé presentar próximamente un "plan integral sobre ciberseguridad e IA".

CE celebra "alternativa europea", pero no abandonará otras redes sociales

Al abrirse una cuenta en W, la Comisión Europea destacó este jueves que la plataforma es una "alternativa europea" que "preserva la privacidad", pero subrayó también que es solo "una más" entre otras 15 en las que está presente, y que no va a abandonar.

"Hemos decidido que valía la pena acudir a una plataforma europea adicional que preservara la privacidad y que, además, fuera fácil de usar", señaló el portavoz de la política digital del Ejecutivo comunitario, Thomas Regnier, en la rueda de prensa diaria de la institución, al día siguiente de que W empezara a funcionar a modo de prueba.

El funcionario explicó que la Comisión mantuvo contactos previos con los impulsores de W y, tras asegurarse de que cumplía sus requisitos, decidió sumarse "con el objetivo de llegar a diferentes audiencias".

Sin embargo, "no estamos abandonando ninguna plataforma. Lo que hacemos es revisar constantemente nuestra presencia en las redes sociales. En algún momento puede que valga la pena ir a otra o poner fin a nuestra presencia en alguna. Quién sabe", apuntó Regnier.

El hecho de que la Comisión Europea siga activa en X, a la que ha multado con 120 millones de euros por no ser transparente en el funcionamiento de sus algoritmos, ha generado cierta polémica, pero Bruselas descarta por ahora eliminar su cuenta, alegando que ello le impediría llegar a cierto público.

Entre las redes sociales en las que están presente la Comisión también hay otras como Facebook, Instagram, Bluesky, Threads o Mastodon. No así en la china TikTok, que las instituciones europeas decidieron eliminar de sus dispositivos en 2023 alegando riesgos para la ciberseguridad.