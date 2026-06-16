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Tópicos: Tecnología | Redes Sociales

WhatsApp cambia de diseño en Chile: Así se verán los estados en la próxima actualización

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La aplicación comenzó una prueba limitada en el país que moverá las publicaciones temporales a la parte superior de los chats para que no se pierdan.

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WhatsApp comenzó a implementar este martes una importante prueba en Chile que modifica la interfaz de la aplicación: las actualizaciones de los Estados ahora se mostrarán en la parte superior de la pestaña de Chats, emulando el formato de las historias de otras redes sociales.

Desde la compañía explicaron que, si bien cientos de millones de personas usan esta función a diario, suelen recibir comentarios de usuarios que se pierden el contenido de sus contactos.

Por este motivo, el test -que será por tiempo limitado- busca evaluar si una mayor visibilidad facilita el acceso a estas publicaciones antes de que expiren a las 24 horas.

¿Por qué se eligió a Chile?

La nueva ubicación de los Estados llegará de manera gradual durante las próximas semanas a un grupo reducido de usuarios en solo algunos países seleccionados, entre los que se encuentra Chile.

La empresa de mensajería privada detalló que decidieron realizar la prueba en el país debido a la sólida comunidad local que posee la aplicación y a la calidad de los comentarios (feedback) que esperan recibir por parte de los usuarios chilenos.

Así funciona la nueva actualización

Respecto al funcionamiento de la herramienta, la aplicación aclaró los siguientes puntos clave sobre el control que tendrán los usuarios:

  • Solo contenido orgánico: En esta sección superior únicamente se mostrarán las actualizaciones orgánicas de los Estados de los contactos
  • Bandeja ajustable: Los usuarios podrán minimizar o agrandar la bandeja de Estados simplemente deslizándose hacia abajo o hacia arriba en la pantalla
  • Control de contactos: Se mantendrá la opción de ocultar las actualizaciones de cualquier contacto en cualquier momento.
  • Privacidad intacta: La compañía enfatizó que esta prueba no altera en absoluto el cifrado ni la privacidad de los mensajes personales, llamadas o los propios Estados.

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