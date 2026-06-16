WhatsApp cambia de diseño en Chile: Así se verán los estados en la próxima actualización

WhatsApp comenzó a implementar este martes una importante prueba en Chile que modifica la interfaz de la aplicación: las actualizaciones de los Estados ahora se mostrarán en la parte superior de la pestaña de Chats, emulando el formato de las historias de otras redes sociales.

Desde la compañía explicaron que, si bien cientos de millones de personas usan esta función a diario, suelen recibir comentarios de usuarios que se pierden el contenido de sus contactos.

Por este motivo, el test -que será por tiempo limitado- busca evaluar si una mayor visibilidad facilita el acceso a estas publicaciones antes de que expiren a las 24 horas.

¿Por qué se eligió a Chile?

La nueva ubicación de los Estados llegará de manera gradual durante las próximas semanas a un grupo reducido de usuarios en solo algunos países seleccionados, entre los que se encuentra Chile.

La empresa de mensajería privada detalló que decidieron realizar la prueba en el país debido a la sólida comunidad local que posee la aplicación y a la calidad de los comentarios (feedback) que esperan recibir por parte de los usuarios chilenos.

Así funciona la nueva actualización

Respecto al funcionamiento de la herramienta, la aplicación aclaró los siguientes puntos clave sobre el control que tendrán los usuarios: